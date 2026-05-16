معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با اشاره به کاهش چشمگیر مرگ و میر مادران باردار، گفت: خوزستان رتبه نخست کشوری شاخص مراقبت از مادران باردار را به خود اختصاص داده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر مهرداد شریفی ضمن تبیین جایگاه سلامت به عنوان یک امانت گران‌بهای الهی، بر همبستگی ناگسستنی میان نظام سلامت، آحاد ملت و حفظ تعامل رسانه‌ها و دستگاه‌ها با حوزه بهداشت و درمان در جهت ارتقای سلامت عمومی جامعه تاکید کرد و اظهار داشت: هفته ملی سلامت برای تکریم مجاهدت‌های مدافعان سلامت است که در همه بحران‌ها، دوشادوش رزمندگان و مردم، از امانت الهی سلامت صیانت کرده‌اند، سلامتی که در کنار امنیت، بالاترین نعمت و سرمایه هر جامعه محسوب می‌شود.

وی با تاکید بر پیوند ناگسستنی سلامت و امنیت، افزود: همان‌گونه که در میدان رزم با دشمنان و استکبار جهانی، پیروزی از آن جبهه حق است، مدافعان سلامت نیز متعهد هستند تا در سنگر بهداشت و درمان، با تکیه بر روحیه جهادی و علمی، از سلامتی و تندرستی جامعه حفاظت می‌کنند.

دکتر شریفی ادامه داد: در تقویم جهانی، سالروز تاسیس سازمان بهداشت جهانی به نام روز سلامت اختصاص داده شده است، در کشور ما بازه زمانی ۲۵ تا ۳۱ اردیبهشت‌ماه به عنوان «هفته ملی سلامت» با روزشمار‌های متنوع گرامی داشته می‌شود.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با تبیین سهم دستگاه‌ها در ارتقای بهداشت عمومی، تصریح کرد: دانشگاه علوم پزشکی متولی سلامت است، اما تامین‌کننده تمام زیرساخت‌های آن نیست. دانشگاه علوم پزشکی اهواز با همه ظرفیت ۲۸ هزار نفر پرسنل خود، تنها ایفاگر سهم ۲۰ درصدی در تامین تندرستی جامعه است و ۸۰ درصد مابقی، در گرو همکاری‌های میان‌بخشی و تعامل سایر نهاد‌ها و دستگاه‌های اجرایی نهفته است.

رئیس مرکز بهداشت خوزستان خردگرایی و جلب مشارکت‌های مردمی را دو رکن اساسی در موفقیت برنامه‌های بهداشتی دانست و بیان داشت: تجربه تاریخی ما ثابت کرده است که هر جا مردم آگاهانه به میدان آمدند، چه در میدان رزم و دفاع از میهن و چه در عرصه سلامت و مقابله با بیماری‌ها، شاهد جهش در شاخص‌ها و موفقیت‌های ارزشمند بوده‌ایم؛ بنابراین ارتقای سلامت بدون حضور و همراهی مستقیم مردم ممکن نخواهد بود.

وی با اشاره به نام‌گذاری اولین روز هفته سلامت به عنوان «خانواده سالم و ایران جوان»، گفت: خانواده سالم، نهادی است که از دوران نوزادی تا سالمندی، اصول بهداشتی و خودمراقبتی را در اولویت قرار دهد. در حوزه بهداشت هدف ما ارتقای سواد سلامت خانواده‌هاست تا با افزایش امید به زندگی، جامعه‌ای پویا و بانشاط داشته باشیم.

دکتر شریفی افزود: ما در کنار شما مردم و رسانه‌ها می‌توانیم رسالت‌های انسانی و اخلاقی خود را در ارتقای شاخص‌های سلامت در جامعه به درستی به سرانجام برسانیم؛ تنها با هم‌افزایی و همراهی آحاد ملت است که شاخص‌های سلامت در استان خوزستان به سطح مطلوب خواهد رسید.

وی در ادامه، آموزش را پیش‌شرط قطعی تحقق خودمراقبتی عنوان و اظهار کرد: فرآیند آموزش مستمر، منجر به تغییر نگرش و در نهایت تغییر رفتار در جامعه می‌شود. حذف رفتار‌های نادرست بهداشتی و جایگزینی الگو‌های صحیح زندگی، نتیجه ارتقای آگاهی عمومی در سایه افزایش سواد سلامت مردم جامعه می‌باشد.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز می‌گوید: در دوران پیش از انقلاب اسلامی، از هر هزار نوزاد متولد شده در استان، ۲۰۰ کودک به دلیل ابتلا به ۱۲ بیماری واگیردار و کشنده نظیر سرخک، سرخچه، کزاز، دیفتری و سل، هرگز سن یک سالگی را تجربه نمی‌کردند؛ اما امروز به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی و توسعه زیرساخت‌های بهداشتی، این نرخ در خوزستان به عدد کمتر از ۶ در هر هزار تولد رسیده است.

وی همچنین به فرآیند مطلوب مراقبت از مادران باردار در استان اشاره کرد و افزود: نرخ مرگ‌ومیر مادران باردار که در گذشته ۲۷۰ در ۱۰۰ هزار تولد را نشان می‌داد، با تلاش‌های بی‌وقفه تیم‌های سلامت به شدت کاهش یافته است؛ تا جایی که امروز با افتخار اعلام می‌کنیم استان خوزستان رتبه نخست کشور در مراقبت از مادران باردار را به خود اختصاص داده است و موفق شده‌ایم این شاخص را به نرخ کمتر از ۳ در ۱۰۰ هزار برسانیم.

دکتر مهرداد شریفی این دستاورد‌های بزرگ را مرهون توسعه شبکه بهداشتی و ارتقای سواد سلامت جامعه دانست و ادامه داد: در حال حاضر در مجموعه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ۷ هزار نیروی متخصص بهداشتی در بیش از ۱۰۰۰ واحد، خدمات «سطح یک» را به صورت مستقیم به مردم ارائه می‌دهند. گسترش خانه‌های بهداشت و مراکز جامع سلامت، سنگر اصلی ما در تامین عدالت در سلامت و ارتقای امید به زندگی در استان بوده است.

وی با تبیین تغییر الگوی اپیدمیولوژیک بیماری‌ها استان، بیان کرد: امروزه روند بیماری‌ها در کشور از بیماری‌های واگیر به سمت بیماری‌های غیرواگیر تغییر جهت داده است؛ بیماری‌هایی که مستقیماً با سبک زندگی و میزان خودمراقبتی افراد در ارتباط هستند و مقابله با آنها نیازمند هوشیاری جامعه است.

دکتر شریفی با ابراز نگرانی از شیوع بالای فشار خون در میان نسل جوان، گفت: آمار‌ها نشان می‌دهد بیش از ۳۰ درصد جوانان بالای ۲۰ سال در خوزستان به فشار خون مبتلا هستند که این عارضه، زمینه‌ساز اصلی سکته‌های قلبی، مغزی و بیماری‌های عروقی است و علت اصلی آن می‌تواند مصرف بی‌رویه نمک باشد؛ استاندارد جهانی مصرف نمک تنها ۳ گرم است، در حالی که این سرانه در خوزستان بین ۱۵ تا ۲۰ گرم گزارش شده که نگران‌کننده است.

رئیس مرکز بهداشت خوزستان همچنین با هشدار نسبت به پایین بودن سرانه مصرف شیر و لبنیات در استان، خاطرنشان کرد: در حالی که استاندارد جهانی مصرف شیر و لبنیات برای پیشگیری از پوکی استخوان و بیماری‌های مزمن ۳۰۰ لیتر در سال است، سرانه مصرف شیر و لبنیات در خوزستان کمتر از ۹۰ لیتر در سال گزارش شده است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت: مصرف میوه‌جات و سبزیجات که نقش حیاتی در پیشگیری از سرطان دارند، نیز سرانه مصرف آن در استان به شدت پایین است؛ مصرف سالانه میوه و سبزی در خوزستان تنها ۳۵ کیلوگرم است، در حالی که میانگین جهانی ۱۳۵ کیلوگرم برآورد می‌شود و این موضوع مستقیماً سلامت عمومی را تهدید می‌کند.

دکتر شریفی همچنین ابتلای بیش از ۲۰ درصد از مردم خوزستان به بیماری دیابت را یک زنگ خطر جدی توصیف کرد و گفت: دیابت به معنای ورود به چرخه نارسایی‌های کلیوی، دیالیز و بیماری‌های حاد قلبی است و تنها راه برون‌رفت از این وضعیت و افزایش طول عمر، تغییر اساسی و بنیادین در سبک زندگی، اصلاح الگوی تغذیه و مداومت بر فعالیت بدنی می‌باشد.

وی در پایان با تاکید بر ضرورت تحرک بدنی برای پیشگیری از عوارض چاقی و اضافه وزن، توصیه کرد: تحرک بدنی زمانی موثر است که روزانه حداقل ۳۰ دقیقه تداوم داشته و منجر به افزایش ضربان قلب و تعریق شود؛ تنها با رعایت این اصول ساده، اما حیاتی است که می‌توانیم از بروز بیماری‌های مزمن جلوگیری کرده و شاخص‌های تندرستی را در استان ارتقا دهیم.