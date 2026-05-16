جشن تکلیف زیر پرچم ایران
همزمان با آیین بندگی و حضور اجتماعی؛ دختران نظر آبادی در جشن سن تکلیف عهد بندگی و دفاع از وطن بستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز،
همزمان با برگزاری اجتماعات شبانه مردم برای دفاع از وطن و آرمانهای انقلاب، جمعی از دانشآموزان دختر، جشن تکلیف خود را در میان فضای پرشور و معنوی این اجتماعات در شهر نظرآباد برگزار کردند.
در این مراسم، دختران تازهمکلف با پوشیدن چادر سفید و خواندن دعا و مناجات، آغاز دوران بندگی خود را جشن گرفتند و با اهتزاز پرچم ایران اسلامی، بر پایبندی به ارزشها و عشق به میهن تأکید کردند.
یکی از دانشآموزان گفت: خیلی خوشحالم که جشن تکلیفم را در کنار مردم و در فضای پرشور امشب برگزار کردم. احساس میکنم امروز بزرگتر شدم و باید بیشتر به خدا فکر کنم و کشورم را دوست داشته باشم.
دانشآموز دیگری نیز اظهار کرد: امشب برای اولین بار چادر سفید پوشیدم و حس خیلی خوبی دارم. دوست دارم همیشه در مسیر درست قدم بردارم و برای ایرانم کاری انجام بدهم.
دختران شرکتکننده در این مراسم با بیان اینکه جشن تکلیف برایشان بهیادماندنیترین شب زندگی است، از تصمیم خود برای پایبندی به نماز، حجاب و انجام وظایف دینی سخن گفتند و این شب را فرصتی دانستند برای آغاز مسئولیتهای جدید در زندگی.
این مراسم با دعا، سرود و قرائت نیایش پایان یافت و خاطرهای معنوی برای دانشآموزان تازهمکلف رقم زد.