طرح آبرسانی به اراضی شالیزاری و باغات روستای دهدلی از توابع دهستان دیناران شهرستان اردل افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل جهاد کشاورزی استان گفت: در اجرای این طرح، ۲هزار و ۲۰۰ متر لولهگذاری از نوع پلیاتیلن شامل هزار و ۵۰۰ متر لوله با قطر ۱۲۵ میلیمتر و ۷۰۰ متر لوله با قطر ۱۶۰ میلیمتر توسط سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری تامین و اجرا شده است.
بهرامی افزود: با بهرهبرداری از آن، ۵۰ هکتار از اراضی شالیزاری و باغات این روستا از آب پایدار و مطمئن برخوردار میشوند.
وی افزود: با اجرای این طرح، ۱۰۰ خانوار روستایی در دهدلی از مزایای این طرح بهرهمند شدهاند که از این میان، ۲۵ خانوار دارای سکونت دائم و ۷۵ خانوار دارای سکونت فصلی هستند.
وی گفت: اجرای طرحهای آبرسانی کشاورزی در مناطق روستایی استان با هدف ارتقای بهرهوری منابع آب و خاک، افزایش تولیدات زراعی و باغی، و بهبود وضعیت معیشت کشاورزان از اولویتهای مهم این سازمان در سال جاری است.