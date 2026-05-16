هم‌زمان با نزدیک شدن به زمان پخش مجموعه «در و تخته»، تیزر این مجموعه منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این مجموعه ۱۱ قسمتی، از دوشنبه ۲۸ اردیبهشت‌ از شبکه دو پخش می شود.

مجموعه «در و تخته»، به تهیه کنندگی مسعود ملکی و نویسندگی و کارگردانی محسن امانی، همزمان با سالروز ازدواج امیرالمومنین علی علیه االسلام و حضرت زهرا سلام الله علیها پحش می شود.

این مجموعه در مرکز سوره تولید شده و محصول خانه تولیدات جوان مرکز سیمرغ است و گامی نو در مسیر تولید آثار نمایشی اجتماعی با محوریت مسائل دینی است که توجه ویژه‌ای به ازدواج بهنگام و آسان در سنین جوانی دارد.

در این مجموعه سید علی صالحی، نادر فلاح، آشا محرابی، امیر سهیلی، بهار نوحیان، فاطمه راد، حنانه آجرلو، پیمان نوری، مرتضی شاه‌کرم، با هنرمندی محمد فیلی و شهین تسلیمی به ایفای نقش می‌پردازند.