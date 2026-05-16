مردم ولایتمدار و شهیدپرور شهرستان شهریار، شامگاه امروز با تجمعی پرشور و حماسی در هفتاد و ششمین شب شهادت امام خامنهای، بر تداوم راه روشن مقاومت و بیعت با ولیامر جدید انقلاب تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شهرستان شهریار امشب بار دیگر به صحنه نمایش عشق و ارادت به ساحت ولایت تبدیل شد. مردم غیور این خطه که در تمامی عرصههای انقلاب پیشگام بودهاند، در هفتاد و ششمین شب از عروج ملکوتی رهبر فقید انقلاب، حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای، گرد هم آمدند تا نشان دهند پیوند میان امام و امت خللناپذیر است.
در این مراسم حماسی که با حضور گسترده خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران، جوانان و مسئولان شهرستانی برگزار شد، حاضران با در دست داشتن تصاویر امام خامنهای (ره) و پرچمهای سرخ حسینی، ضمن عرض تسلیت به محضر حضرت ولیعصر (عج)، با مقام معظم رهبری حضرت آیتالله مجتبی خامنهای تجدید میثاق کردند.