به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، احیای سنت‌های نیکو و ایجاد نشاط اجتماعی، از مهم‌ترین اهداف برگزارکنندگان این جشنواره اعلام شد.

در این برنامه که با هدف احیای سنت‌ها و ایجاد نشاط اجتماعی تدارک دیده شده بود، اهالی روستا و جمعی از جوانان و کودکان در بازی‌هایی همچون الک‌دولک، طناب‌کشی، لی‌لی و وسطی شرکت کردند.

اجرای این بازی‌ها بار دیگر فضایی صمیمی و شاد در روستا ایجاد کرد و به گفته برگزارکنندگان، تداوم چنین برنامه‌هایی می‌تواند به انتقال آیین‌ها و فرهنگ اصیل منطقه به نسل‌های جدید کمک کند.

در پایان نیز از نفرات برتر هر رشته با اهدای لوح و جوایز تقدیر شد.

