جشنواره بازیهای بومی و محلی با حضور پرشور مردم به ویژه نوجوانان در بند خاکی عبدلآباد بجنورد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، احیای سنتهای نیکو و ایجاد نشاط اجتماعی، از مهمترین اهداف برگزارکنندگان این جشنواره اعلام شد.
در این برنامه که با هدف احیای سنتها و ایجاد نشاط اجتماعی تدارک دیده شده بود، اهالی روستا و جمعی از جوانان و کودکان در بازیهایی همچون الکدولک، طنابکشی، لیلی و وسطی شرکت کردند.
اجرای این بازیها بار دیگر فضایی صمیمی و شاد در روستا ایجاد کرد و به گفته برگزارکنندگان، تداوم چنین برنامههایی میتواند به انتقال آیینها و فرهنگ اصیل منطقه به نسلهای جدید کمک کند.
در پایان نیز از نفرات برتر هر رشته با اهدای لوح و جوایز تقدیر شد.