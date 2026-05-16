در پی تداوم تنش‌ها و اختلال در عرضه سوخت و کود شیمیایی ناشی از درگیری‌های غرب آسیا، اقتصاد فیلیپین با موج تازه‌ای از گرانی و افزایش هزینه‌های زندگی روبه‌رو شده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از کوالالامپور، گزارش‌ها از شهر سبو حاکی است، قیمت برنج به‌عنوان اصلی‌ترین غذای مردم فیلیپین در هفته‌های اخیر به شکل محسوسی افزایش یافته و فشار سنگینی بر خانوار‌ها وارد کرده است. فعالان بازار می‌گویند نوسانات قیمت سوخت، هزینه حمل‌ونقل و توزیع کالا را به شدت بالا برده است.

فیلیپین که بزرگ‌ترین واردکننده برنج جهان به شمار می‌رود، به شدت به واردات این محصول وابسته است. بر اساس آمار‌های دولتی، هر شهروند فیلیپینی به طور متوسط سالانه حدود ۱۱۹ کیلوگرم برنج مصرف می‌کند؛ موضوعی که افزایش قیمت این کالای اساسی را به دغدغه‌ای جدی برای مردم تبدیل کرده است.

شهروندان فیلیپینی می‌گویند از زمان آغاز حمله آمریکا و رژیم صهیونی به ایران در اواخر فوریه، هزینه‌های زندگی تا حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است. بسیاری از مردم ضمن ابراز نگرانی از پایین بودن دستمزدها، از ناکافی بودن حمایت‌های دولتی گلایه دارند.

کشاورزان نیز از افزایش شدید قیمت نهاده‌های کشاورزی خبر می‌دهند. به گفته آنان، قیمت کود و سموم شیمیایی در ماه‌های اخیر حدود ۳۰ درصد افزایش یافته و هزینه تولید محصولات کشاورزی را بالا برده است.

دولت فیلیپین که پیش‌تر به دلیل خسارات ناشی از شرایط جوی، وضعیت اضطراری برنج اعلام کرده بود، اکنون با چالش تازه‌ای در تأمین و جابه‌جایی کالا‌های اساسی روبه‌رو شده است.

در همین حال، سران کشور‌های عضو آسه‌آن در نشست اخیر خود در سبو، استفاده از ذخایر اضطراری برنج منطقه را بررسی کردند. همچنین پیشنهاد ایجاد ذخایر مشترک نفتی برای مقابله با شوک‌های احتمالی آینده مطرح شده است.

بحران اقتصادی همچنین صنعت گردشگری فیلیپین را نیز تحت تأثیر قرار داده است. فعالان گردشگری در استان سبو از کاهش شدید سفر گردشگران کره‌جنوبی، ژاپنی و چینی خبر می‌دهند و اعلام کرده‌اند افزایش هزینه تور‌ها و حمل‌ونقل موجب لغو گسترده سفر‌ها شده است.

کارشناسان هشدار می‌دهند در صورت ادامه نوسانات قیمت سوخت و اختلال در زنجیره تأمین، فشار اقتصادی بر مردم فیلیپین در ماه‌های آینده تشدید خواهد شد.