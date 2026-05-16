به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل حسین معصوم‌زاده، اظهار کرد: عوامل انتظامی خلخال با همکاری یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان، موفق به دستگیری متخلف زنده‌گیری لاک‌پشت مهمیزدار شدند.

وی افزود: لاک پشت‌ها در بازرسی از خودروی فرد متخلف در خروجی شهر خلخال کشف و ضبط شدند و بر اساس اظهارات متخلف، قرار بود لاک‌پشت‌ها از خلخال به آذربایجان شرقی و سپس به اهواز منتقل شوند.

وی ادامه داد: برای متخلف با هماهنگی مقام قضایی پرونده تشکیل شد و لاک‌پشت‌ها جهت بررسی‌های لازم به اداره حفاظت محیط زیست خلخال منتقل شدند تا پس از اقدامات کارشناسی، در زیستگاه اصلی خود رها شوند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست خلخال با قدردانی از همکاری عوامل نیروی انتظامی در حفاظت از تنوع زیستی، خاطرنشان کرد: صیانت از گونه‌های جانوری ارزشمند وظیفه‌ای همگانی است و اداره حفاظت محیط زیست با هرگونه تخلف زیست‌محیطی به‌صورت جدی برخورد می‌کند.