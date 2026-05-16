روش گلخانه‌ای ،موثرترین شیوه تولید انواع محصول کشاورزی که با صرفه جویی آب و بهره وری بالا همرا ه است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، با توجه به اقلیم خشک وکم آب استان کرمان چند سالی می‌شود که کشت گلخانه‌ای در استان مورداستقبال کشلاورزان قرار گرفته است.

یکی از آثار مثبت راه اندازی گلخانه‌ها، صرفه جویی در مصرف آب هست.

به گفته پیرنیا مدیر جهاد کشاورزی شهرستان عَنبرآباد، در محصولات گلخانه‌ای مصرف آب با کاهش شش برابری وعملکرد در واحد سطح نیز همین مقدار افزایش دارد.

وی گفت: اشتغال آفزینی در این روش شش تا ده نفراست.