وزیر امور خارجه مالزی اعلام کرد ایران هیچ مشکلی با عبور کشتیهای مالزی از تنگه هرمز ندارد و امنیت مسیر تردد کشتیهای این کشور در این آبراه راهبردی را تضمین کرده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از کوالالامپور، محمد حسن وزیر امور خارجه مالزی روز جمعه در جمع خبرنگاران گفت مشکل اصلی در حال حاضر، ازدحام شدید کشتیها در تنگه هرمز است که موجب تأخیر در عبور و افزایش خسارت شرکتهای کشتیرانی شده است.
وی افزود: کشتیهای مالزی با مانعی روبهرو نیستند، اما حجم بالای شناورها باعث شده برخی کشتیها برای مدت طولانی در انتظار عبور بمانند و همین مسئله زیانهای اقتصادی به همراه داشته است.
وزیر امور خارجه مالزی تأکید کرد تهران همکاری خوبی با کوالالامپور داشته و هیچ محدودیتی برای کشتیهای مالزیایی اعمال نکرده است. با این حال، او هشدار داد برخی مناطق همچنان خطرناک تلقی میشوند و موضوع استفاده برخی کشتیها از پرچم کشورهای دیگر نیز نیازمند بررسی بیشتر است.
محمد حسن همچنین گفت دولت مالزی با مقامهای ایرانی در ارتباط مستقیم است و تهران چراغ سبز لازم را صادر کرده، اما این دستور باید به فرماندهان میدانی نیز منتقل شود تا از هرگونه سوءتفاهم یا حادثه احتمالی جلوگیری شود.
وی تصریح کرد: ما نمیخواهیم حادثهای ناشی از اشتباه در شناسایی رخ دهد که بتواند بحران بزرگی ایجاد کند؛ بنابراین به تضمین کامل درباره امنیت مسیر نیاز داریم.
در همین حال، عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در حاشیه نشست وزیران خارجه بریکس در دهلینو اعلام کرد تنگه هرمز همچنان به روی دشمنان تهران بسته است، اما کشتیهای کشورهای دوست میتوانند با امنیت از این مسیر عبور کنند.
پیشتر نیز انور ابراهیم نخستوزیر مالزی در ماه مارس اعلام کرده بود ایران پس از رایزنیهای دوجانبه، عبور کشتیهای مالزیایی از تنگه هرمز را مجاز دانسته است.