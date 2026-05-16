مقامهای اندونزیایی اعلام کردند نزدیک به ۲۰۰ هزار کودک در این کشور در معرض قمار اینترنتی قرار گرفتهاند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، مقامهای اندونزیایی اعلام کردند نزدیک به ۲۰۰ هزار کودک در این کشور در معرض قمار اینترنتی قرار گرفتهاند؛ آماری نگرانکننده که حدود ۸۰ هزار کودک زیر ۱۰ سال را نیز شامل میشود.
وزیر ارتباطات و امور دیجیتال اندونزی این وضعیت را زنگ خطری جدی برای آینده کودکان کشورش دانست و خواستار همکاری گسترده نهادهای دولتی، خانوادهها و جامعه برای مقابله با این پدیده شد.
موتیا حفیظ در سخنانی در شهر مدان تأکید کرد: قمار اینترنتی نوعی کلاهبرداری سازمانیافته است که به گونهای طراحی شده تا کاربران در بلندمدت بازنده باشند.
وی گفت: مقابله با این معضل تنها از طریق مسدودسازی سایتها و اقدامات پلیسی ممکن نیست و باید آموزش سواد دیجیتال و آگاهیبخشی در سطح خانوادهها و جامعه نیز تقویت شود.
به گفته وزیر ارتباطات اندونزی، دولت همچنان به مسدود کردن سایتها و محتوای مرتبط با قمار اینترنتی ادامه میدهد، اما موفقیت در مهار این پدیده نیازمند همکاری نزدیک پلیس، نهادهای مالی، بانکها و پلتفرمهای دیجیتال است.
او همچنین نسبت به افزایش تبلیغات قمار اینترنتی در شبکههای اجتماعی هشدار داد و از این خواست محتوای مرتبط را سریعتر حذف کنند.
در همین حال، رودیانتو لالو نماینده پارلمان اندونزی خواستار برخورد با قمار اینترنتی بهعنوان دشمن ملی شد و اعلام کرد رئیسجمهور این کشور نیز بر مقابله قاطع با شبکههای قمار تأکید کرده است.
وی افزود: پلیس اندونزی اخیراً علیه ۳۲۰ تبعه خارجی مرتبط با یک شبکه قمار اینترنتی اقدام کرده و تحقیقات برای انهدام کامل این شبکهها ادامه دارد.