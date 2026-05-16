پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان بسیج دانشآموزی، با تشریح ابعاد نقشآفرینی دانشآموزان در ایام جنگ رمضان گفت: نسل نوجوان در این ایام نشان داد که در شرایط سخت میتواند مسئولیتپذیر، فعال و اثرگذار باشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، سردار سیاوش مسلمی صبح امروز با اشاره به حضور گسترده دانشآموزان و نوجوانان در ایام جنگ رمضان اظهار کرد: آنچه در این روزها رقم خورد، یک حرکت منسجم دانشآموزی بود که از مدرسه آغاز شد و به میدان خدمت، همدلی اجتماعی، آموزش جایگزین و کنشگری نوجوانان در سراسر کشور امتداد یافت.
وی با بیان اینکه دانشآموزان در روزهای جنگ رمضان نقش تماشاگر نداشتند، گفت: نسل نوجوان در این ایام نشان داد که در شرایط سخت میتواند مسئولیتپذیر، فعال و اثرگذار باشد. حضور دانشآموزان در فعالیتهای جهادی، کمکرسانی، پشتیبانی از خانوادههای کمبرخوردار و مشارکت در تداوم آموزش، جلوهای روشن از ظرفیت اجتماعی مدارس و توان نقشآفرینی نوجوانان بود.
مسلمی یکی از مهمترین جلوههای این همبستگی را جمعآوری کمکهای مؤمنانه توسط دانش آموزان بسیجی دانست و افزود: در روزهای جنگ رمضان، تنها توسط دانشآموزان، حدود ۱۰۰ میلیارد تومان کمک مؤمنانه جمعآوری شد.
رئیس سازمان بسیج دانشآموزی ادامه داد: این کمکها در قالب طرحهایی مانند «ایران همدل، مدرسه همدل» برای تهیه و توزیع بستههای معیشتی و آموزشی، پشتیبانی از خانوادههای دانشآموزان کمبرخوردار و کاهش دغدغههای آنان در شرایط سخت به کار گرفته شد. هدف این بود که هیچ دانشآموزی به دلیل فشارهای معیشتی و شرایط جنگی از مسیر آموزش و آرامش خانوادگی فاصله نگیرد.
وی با اشاره به حضور گسترده گروههای جهادی دانشآموزی در میدان خدمترسانی تصریح کرد: در ایام جنگ رمضان، بیش از ۱۵ هزار گروه جهادی دانشآموزی در عرصههای مختلف امدادرسانی، توزیع اقلام ضروری، خدمات حمایتی، پشتیبانی مردمی و همراهی با خانوادههای نیازمند فعال شدند. این گروهها نشان دادند که نوجوانان، اگر میدان و سازماندهی مناسب داشته باشند، میتوانند در بزنگاههای اجتماعی به نیرویی مؤثر و امیدآفرین تبدیل شوند.
مسلمی با تأکید بر جنبه تربیتی این فعالیتها گفت: حضور دانشآموزان در گروههای جهادی فقط یک فعالیت خدماتی نیست، بلکه یک مدرسه واقعی برای آموختن مهارتهای زندگی است. نوجوانان در میدان خدمت، کار گروهی، مسئولیتپذیری، مدیریت زمان، حل مسئله، همدلی، ارتباط مؤثر و مواجهه با شرایط واقعی جامعه را تجربه میکنند؛ مهارتهایی که در کنار آموزش رسمی، شخصیت اجتماعی آنان را شکل میدهد.
وی یکی از مهمترین چالشهای ایام جنگ رمضان را تعطیلی فیزیکی مدارس و احتمال ایجاد وقفه در فرآیند آموزش عنوان کرد و گفت: شرایط جنگی موجب شد بخشی از فعالیتهای حضوری مدارس دچار محدودیت شود، اما اجازه ندادیم جریان تعلیم و تربیت متوقف بماند. در همین چارچوب، ابتکار جهادی «کلاس در میدان» اجرا شد و نزدیک به ۹ هزار کلاس درس در مساجد، میدانها، فضاهای امن محلات و ظرفیتهای مردمی شکل گرفت.
رئیس سازمان بسیج دانشآموزی افزود: در این طرح، معلمان، مربیان و جهادگران آموزشی پای کار آمدند تا دانشآموزان از مسیر یادگیری جدا نشوند. پیام اصلی «کلاس در میدان» این بود که آموزش و فرآیند تعلیم و تربیت محصور در چارجوب مدرسه نیست، اگر مدرسه بهصورت فیزیکی تعطیل شود، میتوان با تکیه بر ظرفیت محله، مسجد، خانواده و نیروهای داوطلب، چراغ آموزش را روشن نگه داشت.
سردار مسلمی در ادامه به آغاز فعالیت پاتوقهای نوجوانان در سراسر کشور اشاره کرد و گفت: با شروع جنگ رمضان، بالغبر ۳۰۰ پاتوق نوجوانان با محوریت کنشگریهای مختلف فرهنگی، اجتماعی، آموزشی و حمایتی دانش آموزی فعالیت خود را آغاز کردند. این پاتوقها برای آن شکل گرفتند که انرژی، انگیزه و دغدغه نوجوانان بهصورت منظم و هدفمند سازماندهی شود و نوجوانان بتوانند در فضایی جمعی، مسئولانه و فعال نقش خود را در جامعه پیدا کنند.
رئیس قرارگاه ملی نوجوان مبارز افزود: پاتوقهای نوجوانان ذیل رویکرد «قرارگاه ملی نوجوان مبارز» فعال شدند تا بستری برای شبکهسازی، گفتوگو، آموزش، برنامهریزی و کنشگری اجتماعی نوجوانان فراهم شود. در این فضاها، نوجوانان فقط مخاطب برنامهها نیستند، بلکه خودشان ایدهپرداز، مجری و میداندار فعالیتهای مختلف میشوند.
رئیس سازمان بسیج دانشآموزی همچنین با اشاره به اجرای «طرح همعهدی سبز» اظهار کرد: در بازه زمانی ۱۵ اسفند ۱۴۰۴ تا پایان فروردین ۱۴۰۵، بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار اصله نهال توسط دانشآموزان و به نیت رهبر شخید انقلاب در سراسر کشور غرس شد. این اقدام نشان داد که مسئولیتپذیری دانشآموزان تنها محدود به روزهای بحران و کمکرسانی نیست، بلکه آنان در حوزههایی مانند محیط زیست، آبادانی و آیندهسازی کشور نیز میتوانند نقشآفرین باشند.
سردار مسلمی با جمعبندی اقدامات انجامشده در ایام جنگ رمضان خاطرنشان کرد: جمعآوری ۱۰۰ میلیارد تومان کمک مؤمنانه، فعالیت بیش از ۱۵ هزار گروه جهادی دانشآموزی، تشکیل ۹ هزار کلاس در میدان، راهاندازی بیش از ۳۰۰ پاتوق نوجوانان و غرس بیش از ۱.۵ میلیون نهال، نشاندهنده ظرفیت عظیم نسل نوجوان در شرایط سخت است.
وی در پایان تأکید کرد: تجربه جنگ رمضان ثابت کرد که نوجوانان امروز آماده حضور در میدانهای واقعی مسئولیت هستند؛ اگر به آنان اعتماد شود و مسیر درست برای فعالیتشان فراهم شود، هم میآموزند، هم خدمت میکنند و هم به سرمایهای اجتماعی برای آینده کشور تبدیل میشوند.