پخش زنده
امروز: -
هفته سی و هفتم فوتبال لیگ یک فرانسه یک شنبه برگزار میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، برنامه مسابقات به این شرح است:
* یک شنبه ۲۷ اردیبهشت:
برست - آنژه
لیل - اوسر
لوریان - لوآور
المپیک لیون - لانس
المپیک مارسی - رن
نانت - تولوز
نیس - متس
اف ث پاری - پاری سن ژرمن (داربی پاریس)
استراسبورگ - موناکو
---
- در جدول لیگ فرانسه تیم پاری سن ژرمن با ۷۶ امتیاز از هفته قبل قهرمان زودهنگام فصل شد و تیم لانس با ۶۷ امتیاز در رده دوم تثبیت شد و هر دو تیم به دور گروهی لیگ قهرمانان اروپا راه یافتند. تیمهای لیل با ۶۱، المپیک لیون با ۶۰، رن با ۵۹ و المپیک مارسی با ۵۶ امتیاز دوم تا ششم هستند.
در پائین جدول تیمهای نیس با ۳۱، نانت با ۲۳ و متس با ۱۶ امتیاز در ردههای شانزدهم تا هجدهم قرار گرفتند و بدین ترتیب تیمهای نانت و متس به لیگ دو سقوط کردند. در لیگ یک فرانسه تیم شانزدهم به پلی آف سقوط و بقا میرود و تیمهای هفدهم و هجدهم به دسته دوم سقوط میکنند. از لیگ دو تا کنون صعود تیمهای تروآ و لومان قطعی شده است.
- در دور پلی آف لیگ دو، ابتدا تیم رودز ۳ - ۲ از سد رد استار گذشت و در دور نیمه نهایی تیم رودز پس از تساوی بدون گل با سنت اتین در ضربات پنالتی ۶ - ۷ مغلوب شد. سنت اتین در فینال پلی آف به مصاف تیم شانزدهم لیگ یک میرود.