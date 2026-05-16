مردم انقلابی و بصیر شهرستان پردیس، در هفتاد و ششمین شب پس از شهادت مظلومانه حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای، با تجمعی باشکوه بار دیگر بر پیوند ابدی خود با آرمانهای مقتدای شهید و بیعت با رهبر جدید انقلاب تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اهالی ولایتمدار این شهرستان، در هفتاد و ششمین شب فراق رهبر عزیز انقلاب، گرد هم آمدند تا اعلام کنند راه نورانی آن حکیم فرزانه و مجاهد نستوه، با صلابت ادامه دارد.
در این اجتماع حماسی که با حضور اقشار مختلف مردم، خانوادههای معزز شهدا و جوانان پرشور برگزار شد، شرکتکنندگان با حمل تصاویر امام خامنهای (ره) و سر دادن شعارهای انقلابی، آمادگی خود را برای پیروی از فرامین مقام معظم رهبری، حضرت آیتالله مجتبی خامنهای اعلام داشتند.