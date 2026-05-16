حفظ سنگر تعلیم و تربیت، وصیت معلم شهید شهرستان صیدون

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، معلم شهید محمد باسیوس در سوم خرداد ماه سال ۱۳۵۰ در شهرستان صیدون دیده به جهان گشود.

پدرش ابراهیم و دارای مدرک دیپلم بود. وی که به صورت بسیجی وارد جبهه شده سرانجام در هشتم اردیبهشت ماه سال ۱۳۶۶ در پاسگاه زیدون به شهادت رسید.

پیکر مطهرش پس از تشییع در گلزار شهدای دهستان هپرو به خاک سپرده شده است.

متن وصیت نامه شهید محمد باسیوس به شرح زیر است:

آرزوی پیروزی نهایی رزمندگان اسلام

با درود و سلام فراوان به تنها منجی عالم بشریت حضرت امام زمان (عج)، و نائب بر حقش حضرت امام خمینی و با آرزوی پیروزی نهایی رزمندگان اسلام وصیت خود را اعلام می‌دارم.

قدر رهبر بزرگوار را که نعمت الهی است بدانند

سفارش میکنم که ملت عزیز ایران قدر این رهبر بزرگوار را که نعمت الهی است بدانند و او را تنها نگذارند. از فرمان‌های گوهر بار او اطاعت نمایند به وصیت شهدا عمل نمایند.

سنگر تعلیم و تربیت را خالی نکنند

همکاران فرهنگی سنگر تعلیم و تربیت را خالی نکنند و از شما همکاران گرامی می‌خواهم تعلیم و تربیت شما باید بر اساس موازین اسلام باشد و مغایرتی با دستورات الهی نداشته باشد. اگر تعلیم شما بر اساس دستورات قرآن نباشد، در واقع نسلی را تربیت کرده‌اید که در آینده اعمالشان مغایر دستورات شرع است.