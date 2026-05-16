به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، دبیر جامعه مشعر استان البرز گفت: این رویداد فرصتی است برای جمع آوری نظرات و ایده‌های مفید فعالان غدیر سراسر کشور است تا با هم افزایی شاهد برگزاری باشکوه مراسمات عید غدیر در سراسر کشور باشیم.

مهران بهرام افزود: در جمع بندی پیشنهادات فعالان شاخص غدیری کشور ۱۵ نظر و ایده به عنوان ایده‌های برتر در معرفی عید غدیر معرفی شد که از مهمترین آنها می‌توان به اطعام غدیر، برگزاری جشن‌های محله‌ای، هدیه‌های ماندگار غدیری به کودکان و نوجوانان اشاره کرد.

وی افزود: با توجه به همزمانی عید غدیر امسال با چهاردهم خرداد سالروز رحلت امام خمینی (ره) و شهادت رهبر معظم انقلاب و جنگ تحمیلی رمضان تلاش خواهیم کرد که برنامه‌های عید غدیر مناسب با بعثت امت اسلامی و تجمعات شبانه در نظر گرفته شود.