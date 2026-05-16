هم افزایی هیئتهای مذهبی در برگزاری با شکوه عید غدیر در کشور
پنجمین رویداد ملی هم اندیشی فعالان شاخص کشوری غدیر با هدف هم افزایی برای برگزاری با شکوه عید غدیر در کرج برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز،
دبیر جامعه مشعر استان البرز گفت: این رویداد فرصتی است برای جمع آوری نظرات و ایدههای مفید فعالان غدیر سراسر کشور است تا با هم افزایی شاهد برگزاری باشکوه مراسمات عید غدیر در سراسر کشور باشیم.
مهران بهرام افزود: در جمع بندی پیشنهادات فعالان شاخص غدیری کشور ۱۵ نظر و ایده به عنوان ایدههای برتر در معرفی عید غدیر معرفی شد که از مهمترین آنها میتوان به اطعام غدیر، برگزاری جشنهای محلهای، هدیههای ماندگار غدیری به کودکان و نوجوانان اشاره کرد.
وی افزود: با توجه به همزمانی عید غدیر امسال با چهاردهم خرداد سالروز رحلت امام خمینی (ره) و شهادت رهبر معظم انقلاب و جنگ تحمیلی رمضان تلاش خواهیم کرد که برنامههای عید غدیر مناسب با بعثت امت اسلامی و تجمعات شبانه در نظر گرفته شود.