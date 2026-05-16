به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ شهردار چرمهین گفت: سالانه بیش از ۲ هزار کیلوگرم گل محمدی از باغ‌های این شهر برداشت می‌شود.

جلال الدین طیاری افزود: این محصول به دلیل کیفیت بالا و عطر مطلوب، نقش مهمی در تأمین مواد اولیه صنایع گلاب‌گیری و فرآورده‌های گیاهی منطقه دارد.

وی با اشاره به شرایط مناسب آب‌وهوایی و مدیریت بهینه باغها، افزود: توسعه کشت گل محمدی علاوه بر ایجاد اشتغال فصلی، به رونق اقتصادی و افزایش درآمد کشاورزان این منطقه کمک شایانی کرده است.

به گفته کارشناسان، برداشت اصولی و فرآوری به‌موقع گل محمدی می‌تواند ارزش افزوده این محصول را افزایش دهد و زمینه گسترش صنایع تبدیلی و گردشگری کشاورزی را در شهر چرمهین فراهم کند.