به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: آسمان استان امروز صاف همراه با غبار محلی و بر روی دریا و سواحل وزش باد‌های جنوب شرقی پیش بینی می‌شود.

مجتبی حمزه نژاد افزود: دریا کمی مواج است و توصیه می‌شود رفت و آمد شناور‌های سبک و صیادی با احتیاط صورت پذیرد.

وی گفت: روز یکشنبه بر سرعت باد‌های جنوب شرقی و تلاطم دریا بویژه در محدوده دریای عمان و شرق تنگه هرمز افزوده می‌شود.

به لحاظ دمایی در این مدت افزایش رطوبت نسبی هوا و کاهش ۱ تا ۳ درجه‌ای دمای بیشینه داریم.