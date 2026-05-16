به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، رییس اداره امور قرآنی سازمان تبلیغات اسلامی استان البرز گفت: این آزمون در سه بخش حفظ کل قرآن کریم، حفظ بیست جز و حفظ ۱۰ جز قرآن کریم در سه شهرستان کرج، فردیس و ساوجبلاغ برگزار شد.

جواد ملازاده افزود: این دوره از مسابقات با نظارت شورای فرهنگی انقلاب اسلامی و بصورت کتبی در دو بخش زنان و مردان برگزار می‌شود؛ آزمون شفاهی این دوره از مسابقات هم در مرداد ماه امسال در استان برگزار خواهد شد،کوچکترین شرکت کننده این دوره از مسابقات حفظ قرآن کریم در کشور یک پسر ۸ ساله از استان البرز است.