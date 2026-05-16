

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، برنامه مسابقات به این شرح است:

* یک شنبه ۲۷ اردیبهشت:

رم - لاتسیو (داربی رم یا داربی دلاکاپیتاله)

جنوآ - میلان

کومو - پارما

پیزا - ناپولی

یوونتوس - فیورنتینا

اینتر - ورونا

آتالانتا - بولونیا

کالیاری - تورینو

ساسولو - لچه

اودینزه - کرمونزه

در جدول سری آ تیم اینتر با ۸۵ امتیاز قهرمان زودهنگام فصل شد و به دور گروهی لیگ قهرمانان اروپا صعود کرد. تیم‌های ناپولی با ۷۰، یوونتوس با ۶۸، میلان و رم با ۶۷ و کومو با ۶۵ امتیاز دوم تا ششم هستند.

در پائین جدول تیم کرمونزه با ۳۱ در رده هجدهم قرار دارد و تیم‌های ورونا با ۲۰ و پیزا با ۱۸ امتیاز در رده‌های نوزدهم و بیستم جای گرفتند و سقوط هر دو به سری ب قطعی شد. از سری آ سه تیم به دسته دوم سقوط خواهند کرد. تا کنون صعود تیم‌های ونتزیا و فروزینونه به سری آ مسجل شده است.