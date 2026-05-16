هفته سی و هفتم فوتبال سری آ ایتالیا یک شنبه برگزار میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، برنامه مسابقات به این شرح است:
* یک شنبه ۲۷ اردیبهشت:
رم - لاتسیو (داربی رم یا داربی دلاکاپیتاله)
جنوآ - میلان
کومو - پارما
پیزا - ناپولی
یوونتوس - فیورنتینا
اینتر - ورونا
آتالانتا - بولونیا
کالیاری - تورینو
ساسولو - لچه
اودینزه - کرمونزه
در جدول سری آ تیم اینتر با ۸۵ امتیاز قهرمان زودهنگام فصل شد و به دور گروهی لیگ قهرمانان اروپا صعود کرد. تیمهای ناپولی با ۷۰، یوونتوس با ۶۸، میلان و رم با ۶۷ و کومو با ۶۵ امتیاز دوم تا ششم هستند.
در پائین جدول تیم کرمونزه با ۳۱ در رده هجدهم قرار دارد و تیمهای ورونا با ۲۰ و پیزا با ۱۸ امتیاز در ردههای نوزدهم و بیستم جای گرفتند و سقوط هر دو به سری ب قطعی شد. از سری آ سه تیم به دسته دوم سقوط خواهند کرد. تا کنون صعود تیمهای ونتزیا و فروزینونه به سری آ مسجل شده است.