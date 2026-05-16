مردم ولایتمدار شهرستان ملارد در هفتاد و ششمین شب از شهادت مظلومانه رهبر فقید انقلاب، با تجمعی پرشور و گسترده، بار دیگر بر پیوند ناگسستنی خود با آرمانهای امام و رهبری تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مردم بصیر و قدرشناس این خطه، در هفتاد و ششمین شب پس از عروج ملکوتی مقتدای امت، میادین و خیابانهای شهر را به صحنه نمایش اتحاد و وفاداری تبدیل کردند.
حاضران در این اجتماع بزرگ، با در دست داشتن تصاویر رهبر شهید و پرچمهای جبهه مقاومت، ضمن عرض تسلیت به پیشگاه حضرت ولیعصر (عج)، با ولیامر جدید، حضرت آیتالله مجتبی خامنهای تجدید میثاق کرده و آمادگی خود را برای جانفشانی در مسیر اهداف عالیه انقلاب اسلامی اعلام داشتند.