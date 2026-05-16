مدیرکل پشتیبانی امور دام کردستان گفت: با هدف تنظیم بازار و تأمین پایدار فرآورده‌های پروتئینی، توزیع گسترده مرغ منجمد در سطح استان آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، امید فهری با اعلام این خبر افزود: توزیع مرغ منجمد به‌صورت مستمر و برنامه‌ریزی‌شده در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و تعاونی‌های مصرف کارکنان و کارمندان دولت انجام می‌شود.

وی گفت: علاوه بر آن، از ظرفیت روستا بازارها در سطح استان نیز برای عرضه این محصول استفاده شده است.

مدیرکل پشتیبانی امور دام کردستان با اشاره به اینکه هیچ‌گونه کمبودی در تأمین مرغ منجمد در استان وجود ندارد از تداوم روند عرضه این کالا در استان خبر داد

فهری خاطر نشان کرد : مرغ منجمد با قیمت هر کیلوگرم ۲۴۰ هزار تومان درب سردخانه تحویل شبکه توزیع می‌شود و در نهایت با قیمت ۲۵۵ هزار تومان به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد.