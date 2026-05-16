مادر شهید نوروزی در فرخ شهر آسمانی شد و به فرزند شهیدش پیوست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری،مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گفت:حاجیه خانم رقیه مجرد مادر شهید بهزاد نوروزی قهفرخی دعوت حق را لبیک گفت و به دیدار فرزند شهیدش نائل شد.

خسروی افزود: شهید بهزاد نوروزی قهفرخی یکم آبان ۱۳۴۲در شهر فرخشهر به دنیا آمد.

دانش آموز چهارم متوسطه در رشته ریاضی بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت.

دهم اردیبهشت۱۳۶۱با سمت آرپی چی زن در فکه بر اثر اصابت ترکش خمپاره به سر شهید شد. مزار او در بهشت صالح زادگاهش واقع است.