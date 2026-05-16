رئیس اورژانس استان یزد: روز جمعه ۲۵ اردیبهشت ماه، یک کودک چهارساله در کانال آبی در جاده دربید دچار غرق شدگی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سهیلی گفت: جمعه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، تماسی از سوی والدین یک کودک و اظهاراتی مبنی بر احتمال برق گرفتگی و سپس غرق شدگی کودک شان در کانال آب در جاده دربید دریافت و بلافاصله هماهنگی لازم برای اعزام آمبولانس به محل حادثه صورت گرفت.
وی افزود: کارشناسان اورژانس، عملیات احیای قلبی_ریوی را برای کودک تا رسیدن به بیمارستان انجام دادند که متاسفانه کودک علیرغم تلاش کادر درمان اورژانس پیش بیمارستانی و بیمارستان مقصد فوت کرده است.
سهیلی گفت: با توجه به فوت دو نفر دیگر در یک هفته گذشته بر اثر غرق شدگی، رعایت نکات ایمنی توسط شهروندان در زمان حضور در حاشیه منابع آبی و مراقبت از کودکان از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی همچنین ادامه داد: بیتوجهی به این مسئله میتواند زمینهساز وقوع حوادث ناگوار دیگری شود و امید است با رعایت بیشتر نکات ایمنی به ویژه در ایام گرم سال، شاهد تکرار چنین حوادث دردناکی نباشیم.