با تلاش راهداران گردنه بیژن محور ارتباطی بخش پادنا سمیرم به شهرستان سی سخت بعد از شش ماه مسدود بودن بازگشایی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بخشدار بخش پادنا گفت: راهداران با شش دستگاه ماشین آلات برف روب بعد از ۸ روز تلاش موفق شدند جاده گردنه بیژن واقع در ارتفاعات دنا را بازگشایی کنند.

عبدالعلی کاظمی افزود: گردنه بیژن در ارتفاع ۳۳۰۰ متری کوه دنا واقع شده و برف گیر و هر سال با بارش اولین برف مسدود و مدت شش ماه از سال مسدود است.

وی گفت: جاده گردنه بیژن تنها مسیر ارتباطی بخش پادنا سمیرم به شهر ستان دنا استان استان کهکیلویه و بویر احمد است و بعد از بازگشایی به دلیل عرض کم جاده و ریزش سنگ و یخچال‌های ۸ متری ایمن نیست و رانندگانی که قصد رفت و آمد در این جاده را دارند باید ایمنی را رعایت کنند تا دچار حادثه نشوند.

گردنه بیژن با ارتفاع ۳۳۰۰ متر در ارتفاعات دنا در فاصله ۱۴۰کیلومتری جنوب سمیرم واقع شده است.