به گزارش خبرگزاری صدا و سیما خراسان جنوبی، رئیس‌کل دادگستری استان در توضیح جزئیات این حادثه گفت: وکیل دادگستری، در جریان مشاجره خانوادگی، هنگام پیاده شدن از خودرو، توسط همسرش زیر گرفته شد.

عبداللهی افزود: این فرد به‌دنبال حادثه و بر اثر جراحات وارد شده به مرکز درمانی منتقل شد، اما با وجود تلاش‌های کادر درمان، جان خود را از دست داد.

وی گفت: موضوع بلافاصله در دستور رسیدگی قضایی قرار گرفت و هماهنگی‌های لازم با دادستانی مرکز استان انجام شد و پرونده این حادثه با دقت و سرعت در حال بررسی است و نتایج تحقیقات و تصمیمات قضایی متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

در همین راستا قاسمی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان جنوبی اعلام کرد: پس از گزارش حادثه، دستور فوری تحقیق و بازداشت متهم صادر شد و کار بررسی توسط ضابطان قضایی آغاز شد و متهم ظهر روز جاری، ۲۵ اردیبهشت‌ماه، خود را به پلیس معرفی کرده و تحقیقات در این پرونده همچنان ادامه دارد.