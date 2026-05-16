رئیس دادگستری بم گفت: عرضه خارج از شبکه سوخت در اطراف جایگاهها ممنوع و قاچاق محسوب میشود.
به گزارش خبرگزرای صداوسیمای کرمان، رئیس دادگستری شهرستان نسبت به هرگونه عرضه خارج از شبکه هشدار داد.
حجت الاسلام و المسلمین ابوالفضل فرحبخش با تأکید بر غیرقانونی بودن این اقدام گفت: هرگونه عرضه سوخت خارج از شبکه رسمی، از سوی سوختبران یا قاچاقچیان، مصداق بارز قاچاق بوده و جرم محسوب میشود.
وی ادامه داد: با افرادی که اقدام به عرضه یا خرید سوخت بهصورت غیرمجاز در حاشیه جایگاهها میکنند، برابر مقررات و قانون برخورد قاطع صورت خواهد گرفت
این مقام قضایی ادامه داد: خروج غیرقانونی گازوئیل، بنزین و نفت از شبکه توزیع یا مرزهای کشور، رفتاری مجرمانه است و مجازات قاچاق فرآوردههای نفتی، شامل مواردی نظیر حبس، جریمه نقدی، ضبط کالا و مصادره خودرو حامل است که نحوه محاسبه جریمه هر لیتر گازوئیل، نفت و بنزین بر اساس تفاوت قیمت داخلی و بین المللی میباشد.
حجت الاسلام فرحبخش ضمن تاکید بر این مطلب که قاچاق سوخت یکی از مهمترین چالشهای اقتصادی کشورها است که موجب خسارات مالی و کاهش منابع انرژی داخلی میشود، اظهار داشت:به موجب مواد ۱ و ۲ از قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ماده ۵۵ دستورالعمل پیشگیری و مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآوردههای نفتی، دستگاه قضایی با همکاری نهادهای انتظامی و نظارتی، نظارت ویژهای بر جایگاهها و اطراف آنها خواهد داشت تا از هرگونه سوءاستفاده یا بینظمی در توزیع سوخت جلوگیری شود.