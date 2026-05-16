به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ سید محمدرضا موالی‌زاده استاندار خوزستان گفت: یکی از تمرکز‌های اساسی ما باید روی بازار باشد و با افزایش گروه‌های نظارتی، کنترل لازم بر قیمت کالا‌های اساسی و مایحتاج مردم را داشته باشیم.

او با تأکید بر ضرورت ثبات‌بخشی به بازار افزود: از هر ابتکار، نیرو و امکانی باید استفاده کنید تا مردم احساس کنند قیمت‌ها منطقی است. ما نباید از هیچ تلاشی برای ساماندهی میوه، روغن، برنج و دیگر کالا‌های اساسی فروگذار کنیم.

موالی‌زاده با اشاره به ظرفیت‌های مرزی خوزستان برای تنظیم بازار گفت: می‌توانیم از عراق واردات منظم داشته باشیم. انتظار این است که به کشور برای ساماندهی بازار کمک کنید. از شلمچه تا بصره، باید برنامه‌ریزی کنیم.

استاندار خوزستان با اشاره به طرح‌های نیمه‌تمام و مشارکت دستگاه‌ها گفت: تجهیزات را از یک دستگاه، نیروی انسانی را از دستگاه دیگر و نقشه را از مسئول مربوطه بگیریم و پروژه‌های نزدیک به اتمام را با مشارکت جلو ببریم.