فرماندار هوراند گفت: بیش از ۷۵ درصد جمعیت این شهرستان در روستا‌ها زندگی می‌کنند و دهیاران موظفند با برنامه‌ریزی دقیق و حضور منظم خدمات‌رسانی کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، علیرضا ابراهیمی در نشست با دهیاران هوراند با تأکید بر ضرورت فعالیت مستمر و استفاده از ظرفیت مشارکت‌های مردمی گفت: در سال گذشته برای توسعه روستا‌های شهرستان ۵۲ میلیارد تومان اعتبار عمرانی، فرهنگی و اجتماعی به ۶۴ دهیاری اختصاص یافته است.

وی با اشاره به اقدامات عمرانی انجام‌شده افزود: از محل اعتبارات قیر رایگان مصرفی، عملیات اجرای ۴۸ هزار مترمربع آسفالت در ۱۲ روستا با اعتباری افزون بر ۱۵۰ میلیارد ریال اجرا شده است.

فرماندار هوراند همچنین از نوسازی و مقاوم‌سازی ۳۰۰ واحد مسکن روستایی خبر داد و تأکید کرد: دهیاران باید با جلب مشارکت عمومی به زیرسازی و بهسازی معابر و خیابان‌ها اقدام کنند و از ظرفیت طرح تهاتر بهره ببرند.