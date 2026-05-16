نخستین زادآوری امسال گورخر آسیایی در پارک ملی توران شاهرود ثبت شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان گفت: مشاهده این کره گورخر نشاندهنده پویایی جمعیت این گونه ارزشمند و فراهم بودن شرایط مناسب زیستگاهی در یکی از مهمترین زیستگاههای حیاتوحش کشور در شاهرود است.
سعید یوسف پور افزود : پارک ملی توران به عنوان یکی از مناطق شاخص حفاظتی، نقش مهمی در صیانت از گونههای جانوری دارد و این رخداد، حاصل تلاش مستمر محیطبانان و اجرای برنامههای حفاظتی در منطقه است.