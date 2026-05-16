معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان گفت: خارج کردن مرغ زنده از استان ممنوع است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، جواد کاظمنسب الباجی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان با تأکید بر لزوم ثبات قیمتها در بازار داخلی استان گفت: به منظور حفظ تعادل بین تولید و مصرف و جلوگیری از نوسانات قیمتی، تا اطلاع بعدی خروج مرغ زنده از خوزستان به مقصد سایر استانها ممنوع بوده و دستگاههای مربوطه مکلف به اجرای دقیق این مصوبه هستند.
او افزود: موضوع تولید و نحوه توزیع مواد پلیمری، آخرین وضعیت موجودی لاستیک خودرو و روغن موتور در بازار استان با حضور دستگاههای نظارتی رصد شده و تدابیر لازم برای جلوگیری از هرگونه کمبود یا تخلف در این حوزهها اتخاذ شده است.
معاون اقتصادی استاندار خوزستان بر همافزایی دستگاههای امنیتی و نظارتی برای برخورد با دلالان و اخلالگران در زنجیره تامین کالاهای اساسی تاکید کرد و گفت: در راستای صیانت از سفره مردم و کنترل قیمتها، دستگاههای نظارتی بیش از هر زمان دیگر باید به بازار ورود کنند.
۹۰۰ واحد تولیدی مرغ در خوزستان وجود دارد که نیمی از نیاز مصرفی استان را تامین میکنند.