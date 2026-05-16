نماینده دائم پاکستان در سازمان ملل با تاکید بر موضع کشورش در حمایت از تشکیل کشور مستقل فلسطین به پایتختی قدس شریف، گفت: روز نکبت یادآور فصلی دردناک در تاریخ فلسطین به ویژه آوارگی اجباری صدها هزار نفر از سرزمینهای اجدادی خود از ۷۸ سال قبل است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «عاصم افتخار احمد» در پیامی به مناسبت روز نکبت اظهار کرد: ما در این روز آوارگی اجباری بیش از ۷۵۰ هزار فلسطینی از خانهها و سرزمینهای اجدادی خود در سال ۱۹۴۸ را به یاد میآوریم.
وی افزود: نسلهاست که خانوادههای فلسطینی تبعید را تحمل کردهاند، از حق بازگشت محروم شده و با تلاشهایی برای محو تاریخ و هویت خود مواجه شدهاند.
نماینده دائم پاکستان خاطر نشان کرد: در سالروز فاجعه نکبت، شاهد ویرانگرترین تجلی معاصر آن در غزه نیز هستیم. به مدت دو سال، غزه حملات ویرانگر اسرائیل را با بیش از ۷۰ هزار کشته فلسطینی که اکثر آنها زن و کودک بودند، تحمل کرد. اکثریت قریب به اتفاق جمعیت غزه بارها به اجبار آواره شدهاند و هیچ جای امنی برای پناه بردن ندارند. کشتار دلخراش کودکان بیگناه به نمادی از هزینه انسانی غیرقابل تحمل این فاجعه تبدیل شده است.
عاصم افتخار تاکید کرد: یادآوری این فصل دردناک نه تنها به رسمیت شناختن حقیقت تاریخی است، بلکه تاکید مجددی بر نیاز فوری به عدالت، عزت و صلح پایدار است، اما یادآوری این روز به تنهایی کافی نیست، نباید اجازه داد که فاجعه نکبت به نسل دیگری منتقل شود.
نماینده دائم پاکستان در سازمان ملل، گفت: ما بار دیگر همبستگی تزلزلناپذیر خود را با ملت فلسطین و مبارزه عادلانه آنها برای تعیین سرنوشت، آزادی و عزت اعلام میکنیم.
وی تاکید کرد: تنها راه عملی برای صلح عادلانه و پایدار، تحقق حقوق مشروع فلسطینیان از طریق تشکیل یک کشور مستقل، دارای حاکمیت و پیوسته فلسطینی بر اساس مرزهای قبل از ۱۹۶۷، به پایتختی قدس شریف است.