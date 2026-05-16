حزبالله لبنان اعلام کرد:در چندین عملیات جداگانه، نیروها و تجهیزات ارتش رژیم صهیونیستی را در نقاط مختلف فلسطین اشغالی در هم کوبیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مقاومت اسلامی لبنان در چند بیانیه به تشریح حملات چند ساعت اخیر خود علیه مواضع رژیم صهیونیستی از جمله پادگان «کریات شمونه»، مرکز تجمع نظامیان اشغالگر در «رشاف» و حومه «حداثا» در شمال فلسطین اشغالی پرداخت.
حزبالله در بیانیه نخست اعلام کرد: در دفاع از لبنان و مردم آن و در پاسخ به نقض آتشبس توسط دشمن اسرائیلی و حملات آن به روستاهای جنوب لبنان که موجب شهادت و مجروح شدن چند غیرنظامی شد، رزمندگان مقاومت اسلامی ساعت ۵ بعد از ظهر جمعه ۱۵ می ۲۰۲۶ (۲۵ اردیبهشت)، با انبوهی از پهپادهای تهاجمی، تجمع خودروها و نظامیان دشمن اسرائیلی را در «رشاف» هدف قرار دادند.
در بیانیه دوم، حزب الله آمده است: در دفاع از لبنان و مردم آن و در پاسخ به نقض آتشبس توسط دشمن اسرائیلی و هدف قرار دادن غیرنظامیان در امتداد خط ساحلی، رزمندگان مقاومت اسلامی ساعت ۷ بعد از ظهر جمعه با انبوهی از پهپادهای تهاجمی، پادگان کریات شمونه را هدف قرار دادند.
حزبالله در بیانیه سوم بیان کرد: ساعت ۵:۱۵ بعد از ظهر جمعه، رزمندگان مقاومت اسلامی یک بولدوزر ارتش اسرائیل را در شهر رشاف از توابع بنت جبیل در جنوب لبنان را با یک موشک هدایتشونده هدف قرار دادند که به طور مستقیم به آن اصابت کرد.
در بیانیه چهارم، آمده است که ساعت ۱۰ شب جمعه، آتش توپخانه مقاومت، تجمع سربازان اسرائیلی را در شهرک «حداثا» در جنوب لبنان هدف قرار دادند.
در بیانیه پنجم، حزب الله اعلام کرد: ساعت ۱۱ شب جمعه، مبارزان مقاومت اسلامی همچنین تجمع نظامیان دشمن اسرائیلی را در حومه شهر «حداثا» آماج حملات موشکی خود قرار دادند.