به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ابوراس در پیامی به سید عمار الموسوی مسئول روابط بین الملل حزب الله لبنان گفت: جبهه لبنان بیشترین تاثیر مستقیم را بر پشتیبانی از فلسطین دارد.

وی اضافه کرد: بار دیگر بر موضع تغییر ناپذیر صنعا در پشتیبانی از ملت لبنان و مقاومت قهرمان آن در مقابله با دشمن اسرائیلی تاکید می‌کنیم.

به گزارش ایرنا، سید عبدالملک بدرالدین الحوثی رهبر جنبش انصارالله یمن پیش‌تر در بیانیه‌ای مردم یمن را به حضور در تظاهرات و تجمعات در حمایت از قرآن کریم، تاکید بر موضع ثابت در حمایت از مسجدالاقصی، مردم مظلوم فلسطین و اسیران آنها در زندان‌های رژیم صهیونیستی، ابراز همبستگی با لبنان و مجاهدان عزیز آن و تأکید بر آمادگی در برابر هرگونه اقدام یا تشدید تنش از سوی آمریکا و رژیم اسرائیل در هدف قرار دادن منطقه و امت اسلامی فرا خوانده بود.