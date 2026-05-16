به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ پرویز ایدون مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اهواز با اشاره به تغییر جدید در میزان سوخت‌گیری گفت: سقف سوخت‌گیری با کارت اضطراری که تا پیش از این در هر بار مراجعه به جایگاه حداکثر ۱۵ لیتر بود، اکنون به ۲۰ لیتر افزایش یافته است.

او افزود: در شرایط قبلی بسیاری از مردم برای دریافت سوخت مورد نیاز خود مجبور بودند بیش از یک بار در صف جایگاه‌ها قرار بگیرند، زیرا مقدار ۱۵ لیتر پاسخگوی نیاز برخی خودرو‌ها نبود و همین موضوع باعث افزایش مراجعات و ایجاد ازدحام در جایگاه‌ها می‌شد.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اهواز ادامه داد: با افزایش سقف سوخت‌گیری به ۲۰ لیتر، رانندگان می‌توانند در همان یک نوبت سوخت مورد نیاز خود را دریافت کنند و همین موضوع به کاهش رفت‌وآمد‌های مکرر و در نتیجه کاهش ترافیک در جایگاه‌ها کمک می‌کند.