مدیر جهادکشاورزی شهرستان اسفراین از جذب ۱۶۲ درصد تسهیلات خرید خط اعتباری مکانیزاسیون در شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، محسن برغمدی گفت: در سال جاری تاکنون مبلغ ۱۴۳ میلیارد ریال به بهره برداران بخش کشاورزی شهرستان تسهیلات خرید ادوات کشاورزی پرداخت شده که این میزان شامل ۳۲ پرونده در غالب تسهیلات خرید ۱۱ دستگاه تراکتور، دستگاه کمباین و سایر ادوات کشاورزی به متقاضیان پرداخت شده است.
یکی از مولفههای اصلی بخش کشاورزی افزایش کمیت، کیفیت و راندمان محصولات تولیدی با توسعه و تجهیز مکانیزاسیون است که علاوه بر کاهش هزینهها، افزایش در آمد بهره برداران نیز به دنبال خواهد داشت
اعتبار تسهیلات خرید ماشینها، ادوات و تجهیزات کشاورزی با اولویت توسعه فناوریهای نوین در زیربخشهای مکانیزاسیون زراعت، باغی، گلخانه، گیاهان دارویی، دام و طیور و آبزیان تخصیص یافته است.