در هفتاد و ششمین شب از عروج ملکوتی رهبر شهید انقلاب، مردم با بصیرت شهرستان فیروزکوه با تجمعی پرشور در میدان معلم، بار دیگر بر تداوم راه مقاومت و بیعت با ولی‌امر مسلمین تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، هفتاد و ششمین شب از شهادت مظلومانه مقتدای امت، بار دیگر شاهد حضوری بود که نشان داد پیوند میان امام و امت در این خطه، ناگسستنی و عمیق است.

در این اجتماع معنوی که با حضور خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، جوانان و مسئولان شهرستانی برگزار شد، شرکت‌کنندگان با قرائت فاتحه و مرثیه‌سرایی، یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب را زنده نگاه داشتند. اهالی فیروزکوه با سر دادن شعار‌های انقلابی، ضمن محکوم کردن جنایات استکبار جهانی، آمادگی خود را برای اجرای فرامین ولی‌امر جدید و صیانت از دستاورد‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی اعلام کردند.