با هدف ارائه خدمات رایگان پزشکی، چادر سلامت در میدان امام حسین (ع) شهر یاسوج برپا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، به مناسبت هفته سلامت، چادر سلامت با هدف ارائه خدمات رایگان پزشکی در میدان امام حسین (ع) شهر یاسوج افتتاح شد.
رئیس بیمارستان شهید رجایی یاسوج، در آیین افتتاح این چادر سلامت گفت: در این پایگاه خدماتی علاوه بر ویزیت بیماران، خدماتی از جمله اندازهگیری قد، وزن، فشار خون، تست قند خون ارائه میشود.
ایرج فتحی افزود: همچنین در این پایگاه سلامت با همکاری نیروهای مجرب بهداشتی خدمات روانپزشکی و مشاوره توسط تیم پزشکی و روانشناسان دانشگاه علوم پزشکی به مراجعه کندگان ارائه میشود
فتحی با بیان اینکه این چادر سلامت به مدت یک هفته در شیفت صبح به مردم خدمات پزشکی ارائه میدهد، اضافه کرد: هر روز از ساعت ۱۰ تا ۱۲ با استقررار پزشکان متخصص بیماران ویزیت می شوند.
وی ادامه داد: در این چادر سلامت همه خدمات به صورت کاملاً رایگان به شهروندان ارائه میشود.