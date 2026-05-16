به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ غلامرضا صادقی، مدیر ـ آموزگار، هر روز مسیر ۷۰ کیلومتری حسن‌آباد تا حارث‌آباد را طی می‌کند تا کلاس درس دانش‌آموزان این روستا را حضوری در دل طبیعت برگزار کند.

روستای حارث‌آباد با حدود ۲۵۰ نفر جمعیت و ۱۱ دانش‌آموز در ۶ پایه تحصیلی، در دورترین نقطه استان قرار دارد.

در این روستا به‌دلیل ضعف زیرساخت‌های ارتباطی، امکان برگزاری کلاس‌های بر خط وجود ندارد و برخی از دانش‌آموزان نیز به تلفن‌های هوشمند دسترسی ندارند.

این حرکت جهادی، جلوه‌ای روشن از نقش مؤثر معلمان در حفظ جریان آموزش، حتی در سخت‌ترین شرایط است.