مدیر جهاد کشاورزی کازرون از وقوع آتشسوزی در مزارع گندم روستای علیآباد دوتو در بخش مرکزی این شهرستان خبر داد و گفت: بر اثر گسترش سریع آتش، ۲۰ هکتار از محصول آماده برداشت از بین رفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، فرهمند آقایی با اشاره به جزئیات این حادثه اظهار کرد: آتشسوزی در مزارع گندم روستای علیآباد دوتو رخ داد و به دلیل سرعت بالای گسترش شعلهها، بخش زیادی از اراضی کشاورزی دچار خسارت شد؛ این حادثه تلفات جانی نداشته، اما خسارت سنگینی به کشاورزان وارد کرده است.
او افزود: با حضور نیروهای امدادی، تیم مدیریت بحران، کشاورزان و اهالی روستا، عملیات خاموش کردن آتش پس از چند ساعت به پایان رسید و از سرایت آتش به مزارع مجاور جلوگیری شد.
مدیر جهاد کشاورزی کازرون با تأکید بر اینکه این حادثه تلفات جانی در پی نداشته است، گفت: کارشناسان این مدیریت از ساعات اولیه در منطقه حاضر شدهاند و بررسی دقیق میزان خسارتهای مالی واردشده به کشاورزان در حال انجام است.
آقایی همچنین درباره جبران خسارت احتمالی کشاورزان توضیح داد: مزارعی که تحت پوشش بیمه محصولات کشاورزی باشند، پس از طی مراحل قانونی و تأیید کارشناسان صندوق بیمه محصولات کشاورزی میتوانند از خدمات جبران خسارت بهرهمند شوند و پیگیریهای لازم در این زمینه آغاز شده است.
وی با هشدار نسبت به افزایش خطر آتشسوزی در فصل برداشت، تصریح کرد: با توجه به خشکی پوشش گیاهی و وزش بادهای موسمی، کوچکترین بیاحتیاطی میتواند به حادثهای گسترده منجر شود. از کشاورزان انتظار میرود از هرگونه اقدامی که احتمال شعلهور شدن آتش در حاشیه جادهها و مزارع را افزایش میدهد، خودداری کنند.
مدیر جهاد کشاورزی کازرون در پایان گفت: تمهیدات لازم برای پیشگیری از حوادث مشابه به دهیاریها و مراکز جهاد کشاورزی شهرستان ابلاغ شده است.