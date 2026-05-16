پخش زنده
امروز: -
در فروردین ماه امسال، ورود ۹۴۹ هزار و ۸۷۰ وسیله نقلیه به استان و خروج ۹۱۵ هزار و ۸۷۷ وسیله نقلیه از استان توسط سامانههای هوشمند جادهای به ثبت رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، رئیس اداره مدیریت راههای اداره کل راهداری وحمل و نقل جادهای استان گفت:در بازه فروردین ماه، بیشینه حضور وسایل نقلیه غیربومی بر اساس پلاک خوانده شده توسط سامانههای پلاک خوان، در روز ۶ و ۷ فروردین و معادل ۵۳ درصد کل وسایل نقلیه مشاهده شده است.
بهزادنیا افزود: درصد متوسط تردد وسایل نقلیه سنگین در کل محورهای استان در بازه زمانی یک ماهه، ۸ درصد ثبت شد.
وی ساعت اوج تردد در نخستین ماه بهار را ۱۸ تا ۱۹ برشمرد و گفت: سهم تردد ناوگان عبوری زیر سرعت ۱۱۰ کیلومتر بر ساعت ۹۹.۴۷ درصد و سهم تردد بالای سرعت ۱۱۰ کیلومتر بر ساعت ۰.۵۳ درصد بوده است.
بهزادنیا ادامه داد: صفی آباد – گراتی و بالعکس، کم ترددترین محور و شیروان – بجنورد و بالعکس، پرترددترین محور را در این مدت به خود اختصاص داد.