ادارهکل هواشناسی خوزستان درباره خیزش گرد و خاک عراقی در استان در روز شنبه هشدار سطح نارنجی صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: از صبح امروز شنبه تا اواخر وقت امروز شاهد ورود و تاثیر توده گردوخاک عراقی در استان خواهیم بود.
محمد سبزهزاری افزود: این شرایط ابتدا در مناطق نیمه غربی و سپس سایر مناطق استان تأثیر گذار است که موجب کاهش دید افقی و افت کیفیت هوا و افزایش غلظت آلایندههای گرد و خاک میشود.
او توصیه کرد: احتیاط در تردد غیر ضروری بیماران تنفسی، افراد سالخورده و کودکان، اتخاذ تمهیدات بازم توسط مسئولین ضرورت دارد.