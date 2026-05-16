به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: از صبح امروز شنبه تا اواخر وقت امروز شاهد ورود و تاثیر توده گردوخاک عراقی در استان خواهیم بود.

محمد سبزه‌زاری افزود: این شرایط ابتدا در مناطق نیمه غربی و سپس سایر مناطق استان تأثیر گذار است که موجب کاهش دید افقی و افت کیفیت هوا و افزایش غلظت آلاینده‌های گرد و خاک می‌شود.

او توصیه کرد: احتیاط در تردد غیر ضروری بیماران تنفسی، افراد سالخورده و کودکان، اتخاذ تمهیدات بازم توسط مسئولین ضرورت دارد.