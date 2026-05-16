فرمانده مرزبانی خراسان جنوبی از کشف ۷۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر در مناطق آلوده عقبه مرز طی دو عملیات جداگانه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما خراسان جنوبی، سرهنگ جواد رفیعی گفت: برابر اخبار و اطلاعات واصله مبنی بر جابهجایی محموله مواد مخدراز سوی قاچاقچیان، بلافاصله تدابیر لازم اتخاذ و تیمهای واکنش سریع مجهز، اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی را آغاز کردند.
وی افزود: مرزبانان در این عملیاتها موفق شدند مقدار ۲۷ کیلوگرم مواد مخدر صنعتی از نوع هروئین و ۴۳ کیلوگرم تریاک را کشف کنند و در این رابطه ۳ متهم را دستگیر و یک دستگاه خودرو را توقیف کنند.
فرمانده مرزبانی خراسان جنوبی ضمن قدردانی از تلاشها و مجاهدتهای مرزداران، گفت: دستگیری سایر قاچاقچیان مرتبط با این پرونده در دستور کار قرار دارد و مجموعه مرزبانی خراسان جنوبی با اشراف اطلاعاتی و حضور شبانهروزی در نقاط مرزی، اجازه هرگونه فعالیت به قاچاقچیان و مخلان نظم و امنیت را نخواهد داد.