به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ منصور شیشه فروش مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: طبق پیش بینی هواشناسی در روز جاری بخصوص ساعات بعداظهر تا دوشنبه وزش باد و طوفان لحظه ای همراه با گرد و غبار در همه مناطق استان شدت می یابد و این شدت امروز بیشتر خواهد بود.

کی افزود: همچنین پیش بینی شده در برخی مناطق سرعت باد بیش از ۹۰ کیلومتر در ساعت برسد.

منصور شیشه فروش گفت: به منطور پیشگیری از وقوع حوادث محتمل ساکنان مناطق شهری و روستایی نسبت به رعایت اصول ایمنی در برابر تند باد از جمله توقف نکردن و پارک نکردن خودروهادر مجاورت درختان غیر مقاوم و بلندتوصیه می شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان افزود: تثبیت سازه های ناپایدار، سقف های کاذب،داربستها، تابلوها، اشیای رها شده در بام منازل، مدارس و کارگاههای صنعتی، رعایت اصول ایمنی تردد در محورهای جاده ای در شرایط طوفان گرد و غبار و پرهیز از انجام سفرهای غیر ضرور در محورهای پر خطر جاده ای از دیگر توصیه هاست.

منصور شیشه‌فروش گفت: همچنین در این مدت بر پرهیز از صعود گردشگران و دامداران به ارتفاعات به منظور پیشگیری از وقوع حوادث ناشی از سقوط از ارتفاعات، پیشگیری از روشن کردن آتش در مراتع و پوشش های گیاهی و طبیعی، ممنوعیت هر اقدامی که منجر به تشدید گرد و خاک و آلاینده ها شود ،حفاظت کندوهای زنبور عسل و گلخانه ها.باغات و واحدهای پرورش دام و طیور در برابر تند باد و اثرات گرد و غبار، رعایت توصیه های بهداشتی و حفاظت فردی در برابر گرد و خاک بخصوص افراد آسیب پذیر و بیماران تاکید شده است.

وی افزود: استفاده از ماسک استاندارد، پرهیز از ورزش و فعالیتاای بدنی در فضاهای باز در شرایط گرد وخاک رعایت اصول ایمنی تردد در محورهای جاده ای با لحاظ کاهش شعاع دید و توجه به توصیه های پلیس راه در این رابطه هم مهم است.

منصور شیشه فروش اعلام کرد: بعلت تداوم شرایط کم آبی که درختان را در برابر آفات و بیماری آسیب پدیر کرده، وزش تند بادهای لحظه ای باعث شکسته شدن درختان فضای سبز در مناطق شهری و نیز باغات می شود و لازم است برای پیشگیری از وقوع حوادث رعایت نکات ایمنی از جمله عدم توقف و پارک خودروها در مجاورت درختان بلند صورت گیرد.