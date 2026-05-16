استانداری خوزستان بخشنامه سازمان اداری و استخدامی درباره تغییر ساعت کاری کارمندان و بانکها را ابلاغ کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، بنا بر اعلام استانداری خوزستان، ساعات کاری دستگاههای اجرایی بهگونهای تعیین شد که ضمن مدیریت مصرف انرژی، خللی در روند خدمترسانی ایجادنشود.
هیات وزیران در راستای مدیریت بهینه مصرف انرژی و حفظ پایداری شبکه سراسری برق کشور، سازمان اداری و استخدامی را مکلف کرد نسبت به تعیین و ابلاغ ساعت کاری دستگاههای اجرایی اقدام کند.
بر اساس تصمیمنامه هیات وزیران که در جلسه ۲۰ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ به تصویب رسیده و از سوی دبیر هیات دولت ابلاغ شده، سازمان اداری و استخدامی کشور موظف شده است در چارچوب قوانین و مقررات، تدابیر لازم برای تعیین ساعات کاری دستگاههای اجرایی را بهگونهای اتخاذ کند که ضمن مدیریت مصرف انرژی، خللی در روند خدمترسانی به مردم ایجاد نشود.
در همین راستا، بخشنامه جدید ساعات کاری ادارات از سوی علاءالدین رفیعزاده به تمامی دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ شد.
بر اساس این بخشنامه، ساعات کاری تمامی دستگاههای اجرایی، بانکها، شهرداریها و سایر نهادهای عمومی از ۲۶ اردیبهشتماه تا ۱۵ شهریورماه سال جاری، از ساعت ۷ صبح تا ۱۳ تعیین شده است.
همچنین در این ابلاغیه تاکید شده ساعات آغاز به کار واحدهای عملیاتی و خدماترسان آموزشی، بهداشتی و درمانی از جمله مدارس، مراکز آموزش عالی، دانشگاهها و بیمارستانها مطابق ضوابط و تصویبنامههای قبلی هیات وزیران خواهد بود.
مطابق این بخشنامه، استانداران نیز مجاز شدهاند در شرایط اضطراری درباره میزان حضور کارکنان دستگاههای اجرایی تصمیمگیری کنند. همچنین تمامی دستگاههای اجرایی مکلف شدهاند یک ساعت پیش از پایان وقت اداری و در مناطق گرمسیری همزمان با خاتمه کار، سیستمهای سرمایشی را خاموش کنند.
در بخش دیگری از این ابلاغیه آمده است که در سایر موارد مرتبط با تنظیم ساعت کاری از جمله دورکاری و شناورسازی ساعات حضور کارکنان، دستگاهها باید مطابق تصویبنامه هیات وزیران عمل کنند.
بر این اساس، شهرداریهای سراسر کشور نیز موظف شدهاند برنامهریزی لازم را برای استفاده حداکثری از ناوگان حملونقل عمومی متناسب با ساعات جدید فعالیت ادارات انجام دهند.