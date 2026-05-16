کارگروه اضطرار آلودگی هوای ایلام اعلام کرد: به دلیل ورود ریزگرد‌ها و افزایش شاخص آلودگی، تمامی دستگاه‌های اجرایی، ادارات و بانک‌های استان امروز شنبه ۲۶ اردیبهشت تعطیل است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ در پی صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی ایلام مبنی بر ورود ریزگرد‌ها و به منظور حفظ تندرستی مردم، فعالیت اداره‌ها و بانک‌های استان امروز شنبه ۲۶ اردیبهشت ماه تعطیل اعلام شد.

«علی محمد پاکدل‌نژاد» مدیرکل مدیریت بحران استانداری ایلام گفت: بنابر تصمیم کمیته اضطرار استان، تمامی دستگاه‌های دولتی به جز دستگاه‌های خدمات‌رسان، امروز تعطیل شدند.

دستگاه‌های امدادی، مراکز درمانی، نیرو‌های خدمات‌رسان و واحد‌های عملیاتی که ارائه خدمات آنها به صورت مستمر و بی‌وقفه ضروری است، مطابق روال معمول به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

«ساسان رستمی» کارشناس اداره هواشناسی استان نیز گفت: منشأ این توده از کشور‌های عراق و سوریه است و از اواسط وقت امروز از شدت آن کاسته می‌شود. حداکثر میزان آلودگی هوا در استان امروز با شدت ۱۰۰۰ میکروگرم بر متر مکعب در شهرستان مهران می‌باشد.

به شهروندان ایلامی سفارش شده در این شرایط ضمن پرهیز از تردد‌های غیرضرور، توصیه‌های بهداشتی و ایمنی را جدی بگیرند.