به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ سرهنگ عباس عرب گفت: ماموران انتظامی شهرستان سمنان در راستای اجرای طرح مقابله با خودرو‌های شوتی و دستگیری اتباع خارجی غیر مجاز، اقدامات تخصصی و گشت زنی‌های هدفمند خود را آغاز کردند.

وی با اشاره به اجرای ۲۴ ساعته این طرح، افزود: ماموران در این طرح ۴ دستگاه خودروی شوتی را توقیف و ۴۱ تبعه خارجی غیرمجاز را دستگیر کردند.

سرهنگ عرب ضمن تاکید بر برخورد قانونی با به کارگیری اتباع غیرمجاز، از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق مراجع انتظامی اطلاع دهند.