مدیر آموزگار مدرسه‌ای محروم در روستای بهرام آباد ایلخچی شهرستان اسکو علاوه بر تدریس علم و ادب، درس زندگی و از خود گذشتگی را به دانش آموزان یاد می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، آقای هاشمی از دل جاده های کوهستانی و پر پیچ و خم می گذرد تا به دانش آموزان روستا درس دهد. وی هم معلم مدرسه است هم مدیر و خود نیز خیّر مدرسه ساز است.

وی با این فداکاری نشان داده است که معلمی فقط یک شغل نیست بلکه عشق ماندگار و جاری است. روستای بهرام آباد با پنج خانوار پنج دانش آموز در مقاطع مختلف دارد.