به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی‌وهنری مساجد اصفهان گفت: سیاست‌های جوانی جمعیت در کانون‌های تخصصی بانوان این استان اجرایی می‌شود که البته دیگر کانون‌ها نیز به تناسب ظرفیت خود فعالیت دارند.

امیرحسین پرورش با اشاره به تاسیس بیش از ۴۰ کانون تخصصی بانوان در استان اصفهان افزود: این مراکز ظرفیت قابل توجهی برای فعالیت های حوزه خانواده و دختران و زنان هستند.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی‌وهنری مساجد اصفهان با اشاره به فعالیت‌های تخصصی در حوزه بانوان و خانواده در کانون‌های تخصصی، افزود:‌ سیاست‌های جوانی جمعیت در کانون‌های تخصصی بانوان این استان اجرایی می‌شود

اپیرحسین پرورش ادامه داد: آموزش موضوعات مرتبط با خانواده، ترویج مبانی تحکیم خانواده و ازدواج، آموزش همسرداری و فرزند پروری و رفع شبهه و حمایت از فرزندآوری از جمله فعالیت‌هایی است که در کانون‌های تخصصی بانوان در حوزه جوانی جمعیت در حال اجراست.

وی با بیان اینکه دیگر کانون‌ها نیز به تناسب ظرفیت خود فعالیت دارند، تاکید کرد: این دسته از فعالیت‌ها با مشارکت دیگر نهادهای اداری همچون بهزیستی، ورزش و جوانان و بهداست و درمان ارائه می‌شود.

وی تحکیم بنیان خانواده و اجرای بخش فرهنگی سیاست‌های جوانی جمعیت را فرصتی برای اعتلای جامعه و هر محله بیان کرد و گفت: نسبت به این امر باید احساس مسئولیت شود و شبهات و سوالات افراد به ویژه جوانان پاسخ داده شود.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی‌وهنری مساجد اصفهان اضافه کرد: رویکرد فرهنگی و تغییر نگرش و اصلاح باور در حوزه ازدواج و فرزندآوری در تحقق سیاست‌های جوانی جمعیت لازم بوده و خانواده‌های موفق معرفی می‌شوند.

پرورش همچنین معرفی خانواده‌های موفق را از جمله برنامه‌های کانون مساجد اعلام کرد و افزود: فرزندآوری در خانواده‌ها و تربیت قرآنی و معرفی پدر و مادرهای موفق در عرصه فرهنگی و دینی توسط بعضی از کانون‌ها انجام شده و جریان سازی صورت گرفته است.