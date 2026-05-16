نشریه اقتصادی اکونومیست در گزارشی با اشاره به بزرگترین شوک عرضه نفت در تاریخ و توقف مذاکرات صلح میان ایران و آمریکا، هشدار داد: آرامش فعلی بازارهای نفت فریبنده است و احتمال جهش سریع و مهار نشدنی قیمت نفت در هفتههای آینده بسیار زیاد است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گزارش اکونومیست آمده است: حدود ۲ میلیارد بشکه نفت معادل پنج درصد مصرف سالانه جهان به دلیل اختلال در تنگه هرمز از دست رفته است و هر روز که این تنگه بسته بماند، ۱۴ میلیون بشکه دیگر به کسری عرضه اضافه میشود، این در حالی است که با وجود توقف مذاکرات صلح، بازگشایی تنگه هرمز همچنان دور از انتظار به نظر میرسد.
بر اساس این گزارش، دو عامل موقت صادرات بیسابقه نفت آمریکا و کاهش واردات چین باعث ایجاد یک آرامش فریبنده در بازار شده است، اما این وضعیت پایدار نخواهد بود، زیرا تحلیلگران هشدار میدهند که اگر تنگه هرمز بسته بماند، ذخایر استراتژیک نفت آمریکا و چین نیز در نهایت تخلیه خواهد شد و در آن صورت، قیمت نفت با جهشی شدید و مهار نشدنی روبهرو خواهد شد.
گزارش اکونومیست میافزاید: به زودی ذخایر نفتی کشورهای ثروتمند شروع به کاهش خواهد کرد و قیمتها میتوانند به طور پیشبینی نشدهای افزایش یابند، زیرا از یک سو انبارهای نفت خالی شدهاند و دیگر ذخیرهای برای جبران کمبود وجود ندارد و از سوی دیگر ذخایر نفتی موجود، در دسترس همه نیست.
بر اساس این گزارش، فرآوردههای تصفیهشده مانند بنزین و گازوئیل اولین کالاهایی هستند که تحت تأثیر قرار خواهند گرفت و همین حالا هم قیمت آنها بسیار سریعتر از خود نفت افزایش یافته است.
این گزارش با اشاره به اینکه یکی دیگر از خطرات بزرگ برای ثبات قیمت نفت، رفتار دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده است، میافزاید: اگر قیمت بنزین در آمریکا از پنج دلار در هر گالن عبور کند، تیم ترامپ در حال بررسی احتمال ممنوعیت صادرات نفت است، اما اعمال چنین ممنوعیتی نه تنها مشکل را حل نمیکند بلکه قیمتهای جهانی را سریعتر افزایش داده و به پالایشگاههای آمریکایی نیز ضربه خواهد زد.
اکونومیست در پایان این گزارش با بیان اینکه آرامش فعلی بازار انرژی پایدار نیست و کشتی اقتصاد جهانی هنوز فاصله زیادی تا عبور از بحران دارد، تاکید میکند: یک تصمیم عجولانه از سوی آمریکا میتواند به راحتی این کشتی را غرق کند.